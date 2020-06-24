«استعادة الدولة الليبية وفرض الأمن والاستقرار».. 9 توجيهات من السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة الدولة الليبية، وصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

ورصد موقع "مصراوي" أبرز توجيهات السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة كالتالي:

سد النهضة

- بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

- رفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

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- مواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

- الاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة.

- تكثيف المشاورات مع السودان والقوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

القضية الليبية

- استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار.

- الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

- موقف مصري بشأن احتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك.

- تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.