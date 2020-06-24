شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى المغازى: ثورة 30 يونيو شهادة ببطولات وتضحيات الجيش لإنقاذ مصر من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم وجموع المصريين بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة. قائلاً إنها لحظة مضيئة في التاريخ المصري، واستعادة أجوائها يعيد البهجة لعشرات الملايين من المصريين الذين شاركوا فيها، مشيرا في بيان له اليوم، أنها الثورة التي أخرجت مصر من الظلمات إلى النور، وأعادت البلاد إلى الحياة المدنية مرة ثانية، وأنهت الحكم الإخواني الارهابي لمصر، وأوقفت مخطط الأخونة للهيئات والوزارات والمؤسسات.

ووجه المغازى التحية للرئيس السيسي، الذى غامر بحياته من أجل أن تعود لمصر روحها المدنية، ومن أجل أن يوقف الفتنة التى كانت ستدب بين مختلف أبنائها، لافتا الى أن السنوات السبع الماضية أثبتت أن مصر تحت حكم رشيد يقوده السيسي، وأنها تتقدم للأمام ومصرّة على التنمية واستمرار العمران والتصدي للإرهاب، ودحر الفساد وتعزيز الشفافية والقانون في مختلف ربوع مصر، ووضع مصر على الطريق الصحيح وبما تستحقه بين الدول.