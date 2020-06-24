برلمانية مستقبل وطن: دعم عربى لمصر بالأزمة الليبية وسد النهضة غير مسبوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالدعم السياسي والبرلماني العربي على مختلف المستويات للأمن القومى المصري، ورؤى مصر في الدفاع عن أمنها تجاه قضيتى ليبيا وسد النهضة، مشيرا إلى أنه ما من دولة عربية باستتثناء تنظيم الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر، إلا وأعلنت دعمها التام لمصر فى موقفها الرافض للميليشيات الإرهابية والإخوانية وجنود أردوغان فى تركيا.
وأشار فى بيان له اليوم، إلى الموقف العربى الداعم لمصر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، واعتبار الأمن القومى المصرى أمنا قوميا عربيا بامتياز للجميع. والكل يرفض التهدييدات الإخوانية والإرهابية والإثيوبية لمصر.
ولفت إلى تقدم نحو 16 برلمانيا عربيا لرئيس البرلمان العربى، بطلب لإصدار بيان داعم لمصر فى الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي، مشددا أن مصر قادرة، تحت قيادة الرئيس السيسى على حماية أمنها القومي والرد بقوة على مصادر التهديد.
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