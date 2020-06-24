شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان": تسريح صحفيي الجزيرة الإرهابية يفضح أزمة الحمدين المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن قيام قناة الجزيرة الإرهابية بتسريح عشرات الصحفيين العاملين بها في مختلف الأقسام، يؤكد الأزمة العنيفة التي يمر بها الحمدين وعدم قدرته على توفير ميزانية القناة الإرهابية التى تنطق بسياساته وتدافع عن مخططاته الإجرامية والإرهابية، لافتًا في بيان له اليوم، إلى أن قوائم التصفية داخل قناة الجزيرة تمر بأكثر من مرحلة وهناك دفعات أخرى قادمة.

وشدد على أن تنظيم الحمدين، يمر بأزمة اقتصادية عنيفة نتيجة فيروس كورونا من ناحية، وتواصل سياساته الإرهابية المخرّبة من ناحية أخرى. وتواصل قيامه بدفع عشرات المليارات من الدولارات لمختلف التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وجبهة النصرة وعناصر تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية.

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وأشار بدوى، إلى أن مصر كانت في صدارة الدول العربية التي فضحت الدور القطري المشبوه في مختلف البلاد العربية وقيام قطر، وعبر أذرعها المسلحة بتخريب ليبيا وسوريا واليمن والعراق.