وفد مجلس إدارة نادى أسوان يتفقد منشآت الجامعة الرياضية (صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قام وفد من مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي، برئاسة الكابتن مجدي سبالك، نائب رئيس النادي، اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر جامعة أسوان، وتفقد منشآت الجامعة الرياضية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة.

وقال الكابتن مجدى سبالك، إن الزيارة تأتي ضمن آليات التواصل المستمرة بين النادى والجامعة، من أجل تفعيل الكوادر واستثمار طاقات المنشآت الرياضية لدى الجانبين.

وقدم وفد نادى أسوان الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، على الدعم والمساندة والتجاوب الفعال لدفع مسيرة التنمية الرياضية لنادى أسوان، وأهدى الوفد درع النادي التذكاري لرئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، على ترحيب الجامعة باستضافة أنشطة نادي أسوان واستخدام ملاعب الجامعة في أي وقت، وقام باصطحاب وفد مجلس إدارة نادي أسوان في جولة لمنشآت الجامعة، شملت الاستاد الجديد، والملاعب الفرعية والمرافق الرياضية والمسرح وقاعة المؤتمرات.