القضاء الإداري يوقف قرار وقف "الشرنوبي" عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، عن العمل والذي أصدرته في شهر فبراير الماضي، وذلك عقب تصاعد أزمته مع إحدى المنتجات التي تقدمت بشكوى ضده.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بوقف محمد الشرنوبي عن العمل، وطعن الأخير علي القرار أمام محكمة القضاء الإدارى .

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من محمد الشرنوبي للطعن في قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بإيقافه عن العمل شكًلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت الجهة الإدارية بدفع مصاريف الشق العاجل.

كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.