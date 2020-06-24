كاليفورنيا الأمريكية تسجل عددا قياسيا في إصابات كورونا اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوسوم، اليوم الأربعاء، إن الولاية شهدت ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تسجيل أكبر حصيلة في يوم واحد هذا الأسبوع.

وارتفعت حالات الإصابة من 4230 إصابة يوم الأحد الماضي إلى 7149 أمس الثلاثاء، كما ارتفعت معدلات نقل المصابين إلى المستشفيات، مما يشير إلى أن الاختبارات الموسعة وحدها لا تفسر الزيادة الحادة.

كما شهدت وحدات العناية المركزة تدفق المرضي عليها، رغم أنها أقل من المعدل العام للنقل للمستشفيات.

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وأشار نيوسوم إلى أن الاحتجاجات الأخيرة، وإعادة فتح الاقتصاد، ربما اسهما في تسجيل هذه الأرقام المرتفعة.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات يومية من إصابات كورونا منذ نيسان/أبريل الماضي، وفقا لبيانات جمعتها "شبكة سي ان ان" وصحيفة نيويورك تايمز وجامعة جونز هوبكتز.

وسجلت الولايات المتحدة ما يتراوح بين 35 ألف و36 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء. وفقا لبيانات صحيفة نيويورك تايمز. وشهد هذا الأسبوع ثالث أسوأ عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ تفشي الوباء في البلاد.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 3ر2 مليون إصابة، فضلا عن أكثر من 121 ألف حالة وفاة.