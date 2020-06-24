بومبيو يؤكد لحمدوك دعم واشنطن الحكومة السودانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، دعم بلاده لمؤتمر "شركاء السودان"، الذي يقام غدا /الخميس/، وذلك في إطار الالتزام بدعم الفترة الانتقالية والحكومة في السودان، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله الطرفان الشراكة بين البلدينوسبل تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة.
وتناول الطرفان بالنقاش الإجراءات المتعلقة بملف العقوبات الأمريكية وحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتطورات المتوقع حدوثها في هذا الجانب.
من جانبه، شكر رئيس الوزراء السوداني، الوزير الأمريكي على اتصاله وعلى دعم الحكومة الأمريكية للسودان من أجل التحول الديمقراطي.
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