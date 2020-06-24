ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيًا مع ملك بلجيكا العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع ملك بلجيكا الملك فيليب، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تناولا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها تطورات "جائحة

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية البحوث العلمية الهادفة للتوصل الى علاجات ولقاحات ناجحة لفيروس كورونا، وضرورة تقديم الدعم للجهات التي تقوم بها في الدول المختلفة وعلى مستوى العالم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لمزيد من الفاعلية للجهود المشتركة في هذا الشأن. والنماء على شعبي البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تناولا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها تطورات "جائحة كورونا " في البلدين والعالم، وتداعياتها، وجهود احتوائها، فضلاً عن التعاون الدولي في مواجهتها على مختلف المستويات.وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية البحوث العلمية الهادفة للتوصل الى علاجات ولقاحات ناجحة لفيروس كورونا، وضرورة تقديم الدعم للجهات التي تقوم بها في الدول المختلفة وعلى مستوى العالم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لمزيد من الفاعلية للجهود المشتركة في هذا الشأن.

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