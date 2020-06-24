رئيس إريتريا يزور السودان غدًا

يبدأ الرئيس الإريترى سياسى افورقى، غدًا الخميس، زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الأربعاء- أن الرئيس افورقي سيلتقي، خلال الزيارة، بكل من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الأربعاء- أن الرئيس افورقي سيلتقي، خلال الزيارة، بكل من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

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