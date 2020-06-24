المسماري: أكبر ضربة وجهت للجيش التركي كانت عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي كانت عندما ظهرتصور لأفراده وهم عرايا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المسماري في مؤتمره الأسبوعي، إنه "كانت هناك رحلاتجويه بين تركيا لمطار معتيقة تم خلالها نقل جنود ومرتزقة"، وأنها "مستمرة حتى الآن".
واتهم اللواء المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها.
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