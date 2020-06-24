مقتل 7 جنود أفغان في هجوم لطالبان

قتل 7 جنود أفغان على الأقل في هجوم على موقع عسكري في شمال غربي البلاد شنّه مقاتلو طالبان واستمر ساعات، على ما أعلنت وزارة الدفاع ونائب برلماني، الأربعاء.

يأتي الهجوم فيما تتهم الحكومة في كابول المتمردين بتكثيف هجماتهم ضد قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن تراجع العنف في أرجاء البلاد في أعقاب وقف إطلاق نار استمر ثلاثة أيام الشهر الفائت.

اقتحم مقاتلو حركة طالبان، الثلاثاء، موقعا استراتيجيا للجيش يقع في ولاية بدغيس شمال غربي البلاد.

وقال النائب في الولاية ضياء الدين اكازي: إن المسلحين هاجموا موقع منطقة بالا مرغاب، مما أدى إلى اندلاع قتال شرس دام نحو أربع ساعات.

أوضح اكازي «معظم القتلى كانوا من أفراد الكوماندوز والقوات الخاصة» في الجيش الأفغاني.