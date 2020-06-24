أسباب زائفة
صرح رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، بأنه في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة.
وقال: «إن هؤلاء يتعرضون جميعا في مراكز الاحتجاز والسجون التركية - بشكل روتيني- للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه».
50 ألفا
أضاف عقيل، أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد على 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والذي بموجبه اعتقلت الآلاف من الأتراك من المدنيين والعسكريين.
كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلا عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين.
حالات الاعتقال بين المواطنين الأتراك خلال شهري مايو ويونيو:
- 6 صحفيين والتصديق على أحكام 17 آخرين
- 28 شخصا مدنيا
- 118 عسكريا
- 5 من رؤساء البلديات
- 3 نواب معارضين
أسباب الاعتقال
- التعبير عن آرائهم
- انتقادهم الحكومة
- انتقادهم رئيس الجمهورية
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: في عهد أردوغان لم يفلت أحد من الاعتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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