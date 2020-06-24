14 نقطة تقدم بايدن على ترمب

أظهر استطلاع للرأي أن الديموقراطي جو بايدن يتقدم بفارق 14 نقطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل انتخابات نوفمبر، بينما ينتقد بعض الناخبين الجمهوريين ترمب بسبب سوء إدارته لأزمة وباء كوفيد19.

وفي واحدة من أسوأ نتائج ترمب في استطلاع الرأي لسباق 2020 الرئاسي، حصل الديموقراطي بايدن على 50 % من الأصوات مقابل 36 % لترمب، حسب مسح أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومعهد سيينا.

وذكر الاستطلاع الجديد أنّ بايدن حقق تقدما كبيرا بين النساء والأمريكيين الأفارقة واللاتينيين.

وأضافت الصحيفة أنه انتزع أيضا من ترمب أصوات الناخبين الذكور والبيض والأشخاص في منتصف العمر أو أكبر، الذين يميلون عادة إلى التصويت للجمهوريين.