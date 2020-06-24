الإعلام الكوري الشمالي يسحب مقالات منتقدة للجنوب

أكدت وزارة الوحدة الجنوبية أن موقع «جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية « وموقع «ميريه» سحبا عشرات القصص والمقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية على خلفية قضية المنشورات، بعد ساعات من نشرها على الموقعين.
يبدو ذلك تطورا لافتا، نظرا لأن وسائل الإعلام الحكومية الشمالية كانت تنتقد كوريا الجنوبية بشكل شبه يومي إثر فشل الأخيرة في منع المنشقين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.
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