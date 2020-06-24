اخبار العالم

الإعلام الكوري الشمالي يسحب مقالات منتقدة للجنوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ذكرت وكالة «يونهاب» أن منافذ إعلامية كورية شمالية سحبت عشرات المقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن قرر زعيم البلاد كيم جونج أون، أمس، تعليق خطة العمل العسكري ضد الجنوب.

أكدت وزارة الوحدة الجنوبية أن موقع «جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية « وموقع «ميريه» سحبا عشرات القصص والمقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية على خلفية قضية المنشورات، بعد ساعات من نشرها على الموقعين.

يبدو ذلك تطورا لافتا، نظرا لأن وسائل الإعلام الحكومية الشمالية كانت تنتقد كوريا الجنوبية بشكل شبه يومي إثر فشل الأخيرة في منع المنشقين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الكوري الشمالي يسحب مقالات منتقدة للجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا