كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المسماري: الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، إننا نرحب بالتصريحات الأخيرة الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن ليبيا، لافتاً إلى أن "الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها".

وأضاف المسماري: أن "الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت"، موضحاً أن "تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي".