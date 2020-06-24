كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن يعلن تجاوز الإصابات بكورونا عتبة الألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1015 حالة.

وأكدت اللجنة العليا باليمن، على تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 274 حالة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 379 حالة.