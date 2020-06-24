كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن رفع قيود "مكافحة كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، رفع جميع القيود على الحركة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في جميع أنحاء البلاد، والسماح بالتنقل بحرية لكافة أفراد المجتمع على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم الأربعاء، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، صرحت الإمارات بإجراء 44,291 فحصاً جديداً لفيروس كورونا، والكشف عن 450 إصابة وحالتي وفاة جديدة، وتسجيل 702 حالة شفاء جديدة.