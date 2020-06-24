كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر هولندا تعلن المزيد من إجراءات تخفيف الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الهولندية، مساء الأربعاء، عن المزيد من إجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
صرح رئيس وزراء هولندا مارك روتييه، بتخفيف عدد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ سيسمح للصالات والأندية الرياضية بالعودة للعمل في أول الشهر المقبل، كما سيسمح للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف استقبال عدد أكبر من الزوار مع إبقاء الإجراءات الوقائية، حسبما ذكرت وكالة "دي تيليغراف".
وبحسب التعليمات الجديدة، "من الممكن أن تستقبل الرياضات الحية الجماهير شريطة إبقاء مسافة بين الأشخاص، كما يمكن لمدارس المرحلة الثانوية أن تفتح أبوابها بشكل كامل ولجميع الطلاب بعد الإجازة الصيفية".
وأجازت الحكومة إقامة الحفلات الموسيقية الحية، ولكنها منعت حتى الآن المهرجانات والحفلات الصيفية بأعداد كبيرة ، التي تتطلب تصريحا من البلدية".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,438 مليون إصابة، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,100 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.