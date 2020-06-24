كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر هولندا تعلن المزيد من إجراءات تخفيف الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهولندية، مساء الأربعاء، عن المزيد من إجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

صرح رئيس وزراء هولندا مارك روتييه، بتخفيف عدد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ سيسمح للصالات والأندية الرياضية بالعودة للعمل في أول الشهر المقبل، كما سيسمح للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف استقبال عدد أكبر من الزوار مع إبقاء الإجراءات الوقائية، حسبما ذكرت وكالة "دي تيليغراف".

وبحسب التعليمات الجديدة، "من الممكن أن تستقبل الرياضات الحية الجماهير شريطة إبقاء مسافة بين الأشخاص، كما يمكن لمدارس المرحلة الثانوية أن تفتح أبوابها بشكل كامل ولجميع الطلاب بعد الإجازة الصيفية".

وأجازت الحكومة إقامة الحفلات الموسيقية الحية، ولكنها منعت حتى الآن المهرجانات والحفلات الصيفية بأعداد كبيرة ، التي تتطلب تصريحا من البلدية".

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