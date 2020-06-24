كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع وانكماش بالناتج العالمي 4.9 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر صندوق النقد الدولي، بيان اليوم الأربعاء، يظهر توقعات بانكماش الناتج العالمي 4.9%، مقارنة مع 3% في توقعات أبريل الماضي.

و‎أكد تقرير صندوق النقد، جائحة فيروس كورونا المستجد تلحق ضرر بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، ما عدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020م مجددًا.

وأشار إلى أنه من المتوقع في 2021م أن يكون التعافي ضعيفًا، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 في المئة وليس 5.8 في المئة كما في تقديرات أبريل.

وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي: ” ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات.“

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وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي ثمانية في المئة، وناتج منطقة اليورو 10.2 في المئة في 2021، وهي توقعات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل، فيما شهدت أمريكا اللاتينية، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 في المئة والمكسيك 10.5 بالمئة والأرجنتين 9.9 في المئة في 2020.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الوحيد المتوقع أن يحقق نموًا في 2020 هو الاقتصاد الصيني، وذلك عند واحد في المئة مقارنة مع 1.2 في المئة في توقعات أبريل.

وحث صندوق النقد على تنفيذ مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.