كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف عربي موحد ضد أطماع الرئيس التركي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد اجتماع طارئ في الجامعة العربية على المستوى الوزاري؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، والرد على التجاوزات التركية والاعتداء على البلد العربي.

أكدوا الحضور على ضرورة ضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وإلزام تركيا بعدم إرسال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

ورحبوا الحضور بمبادرات الحل السياسي، وتمسكوا برفض التدخل العسكري الخارجي وضرورة وقف نقل المتطرفين والإرهابيين السوريين إلى ليبيا، كما أكدوا على أهمية دول الجوار في إنهاء الصراع الليبي.

وأكدوا وزارء الخارجية العرب على أن لمصر الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها القومي وحماية حدودها، مشددين على أهمية استعادة مؤسسات الدولة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

Advertisements

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح: إن الشعب الليبى سيطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية، إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومى الليبى والمصري ودفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات بتجاوز خط "سرت - الجفرة".