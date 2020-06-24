تصنيف جديد.. “الدراما” تجذب المشاهد المغربي والأعمال التركية أكثر مشاهدة

كشفت التصنيفات الأخيرة، التي يشرف عليا بشكل أسبوعي مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”، أن المشاهد المغربي يفضل الدراما المغربية، المعروضة على القناة الأولى، في الفترة الحالية، فيما تظل الدراما التركية، الأكثر مشاهدة علي القناة الثانية، طبقا لأرقام قياس نسبة مشاهدة القنوات المغربية، المعلن عنها، اليوم الأربعاء.

وتصدرت برامج القناة الثانية، في الأسبوع الممتد من 17 يونيو الجاري إلى 23 منه، الرتب الـ5 الأولى في تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة، من جديد، إذ حل مسلسل “الوعد” في المرتبة الأولى بـ8.35 مليون مشاهد، متبوعا بالمسلسل التركي “فرصة ثانية”، الذي حقق 7.75 مليون مشاهد، ثم مجلة “أسئلة عن كورونا” 6.88 مليون مشاهد، ثم برنامج “جزيرة الكنز” 6.39 مليون مشاهدة، وأخيرا “حب أبيض وأسود” بأزيد من 5.96 مليون مشاهدة.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى 4.84، متبوعا بـ”الدنيا دوارة” 2.93 مليون مشاهد، ثم ستاتد أب” 2.81 “ تليه “حالة الطقس” بـ2.65 ثم “لالة” لعروسة ” بـ 2.95 مليون مشاهد.

يذكر أن برامج القنوات الخاصة وقناة “ميدي 1 تيفي” غير مدرجة في التصنيف، الذي يشرف عليه بشكل أسبوعي مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”.