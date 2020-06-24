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بسبب كورونا.. سلطات الفقيه بنصالح تغلق حيا كاملا بعد ظهور بؤرة عائلية- صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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عملت السلطات المحلية في الفقيه بنصالح، اليوم الأربعاء، على إغلاق شارع الإمام بوخاري، وسط المدينة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس في صفوف مخالطي عاملة نظافة، تقطن في الحي نفسه.

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وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السلطات أغلقت الحي المذكور بشكل كامل، مع إحصاء عدد المخالطين للمرأة المصابة بفيروس كورونا، واخضاعهم للتحاليل المخبرية الاحترازية، بعدما أكدت التحاليل المخبرية، صباح اليوم إصابة 4 نسوة من جيرانها، وعائلتها.

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وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت إصابة 4 نسوة، “جارتين لزوجة ابن عاملة النظافة، وأخريتين من العائلة نفسها بفيروس كورونا، ما رفع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 9 حالات مؤكدة في الفقيه بنصالح.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 في جهة بني ملال– خنيفرة إلى 132 إصابة مؤكدة، منذ إنطلاق الجائحة، وعلى صعيد إقليم الفقيه بنصالح ارتفع العدد إلى 25 إصابة مؤكدة.

وكانت المصالح الطبية قد سجلت، الأسبوع الماضي، إصابة امرأة تعمل منظفة في المكتب الوطني للكهراباء والماء بمرض كوفيد-19، في إقليم الفقيه بن صالح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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