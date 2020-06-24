عقوبات أميركيّة على قباطنة إيرانيين سلّموا وقودا لفنزويلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات ضد قباطنة 5 سفن إيرانية ساعدوا في تسليم وقود إلى فنزويلا، مُعتبرة أن "دعم النظام الإيراني للنظام الاستبدادي والفاسد في فنزويلا غير مقبول"، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "الإدارة الأميركية ستواصل استخدام سلطاتها لعرقلته (الدعم الإيراني لفنزويلا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاء في البيان أن القباطنة "قادوا السفن التي استخدمتها خطوط الشحن الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، الخاضعتان لعقوبات أميركية، لتسليم شحنات وقود إلى نظام مادورو الفاقد للشرعية في فنزويلا".

ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوشن، قوله إن الوزارة "ستستهدف أي شخص يدعم المحاولات الإيرانية للتهرب من العقوبات الأميركية، ويساعد في سلوكها المزعزع للاستقرار حول العالم".

وتأتي هذه العقوبات بعد أن كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قبل يومين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخبر مراسله في مقابلة يوم الجمعة الماضي، أنه منفتح تجاه فكرة اللقاء بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي تعتبره الولايات المتحدة خصما.

وبعدما كان قد اعترف بالمعارض الفنزويلي المدعوم أميركيا، خوان غوايدو، والذي حاول تنفيذ عملية للإطاحة بمادورو مؤخرا، رئيسا للبلاد، فإنه أخبر "أكسيوس" أنه غي مقتنع بهذه الخطوة الآن. وقال ترامب عند سؤاله إذا ما كان يقبل بلقاء مادورو: "ربما أفكر في ذلك... فمادورو يرغب بأن نلتقي. وأنا لا أعارض اللقاءات أبدا... فدائما ما أقول إنك لا تخسر سوى القليل في اللقاءات، لكنني رفضتها (اللقاء بمادورو) حتى هذه اللحظة".

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يُذكر أنّ إيران تجد صعوبة كبيرة في بيع نفطها بسبب عقوبات واشنطن.

وبموجب العقوبات على القباطنة الإيرانيين، يحظر على الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، عقد معاملات تتعلق بممتلكات أو مصالح تعود إلى المستهدفين.

وتسعى واشنطن إلى الإطاحة بمادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.

ومنذ فترة طويلة، تسعى الولايات المتحدة لتنصيب غوايدو رئيس البرلمان المنشق عن النظام خلفا لمادورو، إلا أن محاولاتها في هذا الصدد باءت الفشل.