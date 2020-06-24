مانشستر يونايتد يدك شباك شيفيلد يونايتد بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد اللاعب، أنتوني مارسيال (هاتريك).

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 44 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7، بعدما أرسل راشفورد عرضية أرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تابعها مارسيال بتسديدة سكنت الشباك.

وأهدر مانشستر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 12، بعد انفراد من مارسيال فضل خلاله عدم التسديد بل التمرير لراشفورد إلى جواره، الذي أهدر الكرة بغرابة أمام المرمى الخالي من حارسه.

وتحصل مانشستر على مخالفة على حدود الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 18، نفذها فيرنانديز مباشرة تجاه المرمى، وتصدى لها الحارس مور وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وبعد سلسلة من التبادلات القصيرة المميزة بين فيرنانديز ومارسيال وبوغبا، انتهت بتمريرة سحرية من الأخير لراشفورد في الدقيقة 20، وضعته وجهًا لوجه بحارس شيفيلد، إلا أنه أخطأ في توقيت تسديد الكرة لتذهب سهلة في يد الحارس مور.

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وجاءت المحاولة الأولى لشيفيلد في المباراة في الدقيقة 30، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر لوندسترام، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ونجح مانشستر في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني بصورة مشابهة للهدف الأول، بعدما أرسل وان بيساكا عرضية أرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تابعها مارسيال أيضًا بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

وظهر مانشستر للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 55، بتسديدة قوية من جرينوود من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاعات شيفيلد ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 61، تلاعب بوغبا بمهارة عالية بلاعبي شيفيلد، قبل أن يمهد الكرة أمام مارسيال على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وحاول جرينوود مباغتة مور بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وبلوحة فنية رائعة، سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث في الدقيقة 74، بعدما مرر بوغبا من قرب وسط الملعب تمريرة لفيرنانديز على حدود منطقة الجزاء، ليمررها بالكعب لمارسيال، الذي مرر بدوره لراشفورد، ليمردها مرة أخرى وينفرد الفرنسي بحارس المرمى ليسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة.

وأجرى سولسكاير 5 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 80 بخروج كل من مارسيال وبوغبا وراشفورد وجرينوود وفيرنانديز، ونزول ماتا وإيجالو وبيريرا وماكتوميناي وجيمس بدلًا منهم.

وأتت واحدة من المحاولات النادرة لشيفيلد في المباراة في الدقيقة 83، بتسديدة من مكبورني من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها دي خيا بسهولة، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.