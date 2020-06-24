زيدان يقلل من فرص رحيل خاميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آمال مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، قد تراجعت.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن خاميس كان على رادار مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ، وكان ينتظر خروجه من ريال مدريد كي يتقدم بعرض لضمه هذا الصيف.

ولكن جاءت مشاركته الأخيرة أمام ريال سوسييداد لمدة 78 دقيقة، وتلقيه إشادة كبيرة من زيدان بعد المباراة، لتقلل من فرص رحيله عن الملكي.

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في الوقت نفسه أكد خاميس على عدم وجود خلافات مع مدربه.

وقال خاميس "لم تكن هناك أي مشكلة مع زيدان، كل مدرب لديه أسلوبه، لدينا علاقة عمل طبيعية، وليس من الإنصاف عدم احترام اختيارات المدير الفني".

وقبل مباراة سوسييداد، لم يكن خاميس قد بدأ أي مباراة في الليغا تحت قيادة زيدان منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.