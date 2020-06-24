اليمن... رئيس نيابة استئناف حضرموت يتقدم ببرقية عزاء في وفاة القاضي "ناجي علي الحرثري"

الأربعاء 24 يونيو 2020

تقدم شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف م/حضرموت - المكلا ببرقية عزاء في وفاة القاضي "ناجي علي الحرثري" .



نص البرقية

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بقلوب حزينة تلقينا نبأ وفاة أخينا القاضي ( ناجي علي الحوثري) وكيل نيابة الريدة وقصيعر الابتدائية م/حضرموت، الذي وافته المنية هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٠م أثر مرض ألمّ به.

وبهذا المصاب الجلل أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن عموم قضاة وإداريي النيابة العامة بمحافظة حضرموت بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه جناته العلى، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.