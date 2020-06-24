شكرا لقرائتكم خبر عن 30 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليوم: إن الإحصاء الرسمي لإجمالي الوفيات المسجلة تراجع عن العدد المعلن أمس إلى 34644 وفاة رغم تسجيل 30 حالة جديدة في آخر 24 ساعة وذلك نتيجة إعادة محافظة ترينتينو إجراء مراجعة شاملة أسفرت عن 61 حالةً أقل مما أعلنت عنه حتى الأمس.
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