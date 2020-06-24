شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: استمرار السعي لاستعادة الدولة الليبية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي، شدد خلال اجتماعه اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من مسؤولي الحكومة والقادة العسكريين، على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع، استعرض تطورات ملف سد النهضة، والموقف الراهن، آخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وبين أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، مع الاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.