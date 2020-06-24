شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات أوكرانيا تودي بحياة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قضى ثلاثة أشخاص بسبب الفيضانات العارمة في أوكرانيا التي أجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد.

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف في تصريح اليوم: إنه أجلي نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وقال للصحفيين: "الوضع في خمس مناطق حرج، منطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضرراً. آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008".