الجيش السوري: الدفاعات الجوية تعترض ضربات إسرائيلية

دمشق ـ وكالات: ذكر الجيش السوري أن الدفاعات الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق سوريا أدت لمقتل جنديين.

وقال الجيش “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات”. وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ منشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن. وجاء في بيان سابق للجيش أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غرب دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة. واستهدف هجوم ثالث موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب سوريا، وأودى بحياة جنديين وأصاب أربعة. وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سوريا هاجمتها إسرائيل في الشهور القليلة الماضية.

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