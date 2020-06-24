معاونو ترامب يبدأون بحث خطة الضم .. عباس: الدول العربية تؤكد التزامها بمبادرة السلام من «ألفها إلى يائها»

في السياسة 24 يونيو,2020 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع للبرلمان العربي عقد عبر الإنترنت “تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنهم ملتزمون بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها”. وأضاف أن الدول العربية “ترفض أية علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل”. وتحدث عباس عن قرار القيادة الفلسطينية الذي اتخذ الشهر الماضي بالتحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع كل من إسرائيل والإدارة الأميركية “صاحبة صفقة القرن وخرائط الضم”. وتابع “قلنا إننا نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949”. وأضاف: ”جاء هذا القرار بسبب عدم التزام دولة الاحتلال بأي بند من هذه الاتفاقيات، بل قامت بتدميرها ومواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تدمير عملية السلام المبنية على حل الدولتين، بدعم صريح وعلني من الإدارة الأميركية”.

وأكد عباس أن الإعلان بأننا في حل من الاتفاقيات “لا يعني أننا لا نريد السلام، بل إننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي للسلام، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”. وشدد على أن “ضم (إسرائيل) أي شبر واحد من الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوض وباطل، كما أننا نرفض ما يسمى بصفقة القرن وجميع المخططات الأميركية ـ الإسرائيلية وما ينتج عنها، والتي تستهدف القضية الفلسطينية والحقوق العربية التاريخية”. وفي واشنطن أفاد مسؤول أميركي وشخص مطلع بأن كبار معاوني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأوا نقاشا بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدما في خطته لضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ومع اقتراب موعد نتنياهو المستهدف في أول يوليو، ذكر المسؤول الأميركي أن اجتماع البيت الأبيض ضم صهر ترامب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر ومستشار الرئيس للأمن القومي روبرت أوبراين ومبعوث الشرق الأوسط أفي بيركوفيتش والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ترامب لم يشارك. لكن المصادر الأميركية قالت إنه قد ينضم لاحقا مع استمرار المناقشات. ويعول نتنياهو على دعم ترامب للخطة التي تثير استنكار الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب.