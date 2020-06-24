السجن 12 عاما لأويحيى .. الجزائر: وزيران جديدان للطاقة والمالية

الجزائر ـ وكالات: عينت الجزائر وزيرين جديدين للطاقة والمالية في تغيير وزاري محدود، في أعقاب هبوط كبير في الإيرادات للبلد المنتج للنفط والغاز يفاقم سنوات من العجز في الميزانية. وقال التلفزيون الجزائري إن عبد المجيد عطار، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة سوناطراك المملوكة للدولة، هو وزير الطاقة الجديد، بينما أصبح محافظ البنك المركزي أيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية. ويأتي التغيير الوزاري الجزئي بعد ستة أشهر فقط من تشكيل الحكومة الجديدة. وبعد أن عانت لسنوات من انخفاض في الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع الاستهلاك المحلي والمزيد من المنافسة لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتضرر الجزائر الآن من هبوط جديد في سوق الطاقة ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأقرت الجزائر العام الماضي قوانين لمحاولة اجتذاب المزيد من الاستثمار إلى قطاع الطاقة من أجل وقف هبوط في الطاقة الإنتاجية في حقولها المتقادمة وتشجيع المزيد من المشاركة الأجنبية في قطاعات أخرى بالاقتصاد. إلى ذلك عاقبت محكمة جزائرية الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى بالسجن 12 عاما في قضية مجمع “سوفاك”، والتي تشمل عدة وزراء سابقين ورجال أعمال. وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـالسجن النافذ 20 سنة، ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض عليه. وعاقبت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” بالجزائر مراد عولمي بالسجن النافذ 10 سنوات، وأدين شقيق عولمي، خيذر، بـالحبس النافذ سبع سنوات وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.