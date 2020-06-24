السودان يعلق آماله على مؤتمر برلين للمانحين

الخرطوم ـ رويترز: تعلق الحكومة السودانية آمالا على مؤتمر لمانحين محتملين في برلين الأسبوع الجاري، فيما يتعرض الاقتصاد لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100 بالمئة ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير. وتتفاقم الأزمة بفعل جائحة كورونا، التي استأثرت بموارد الكثير من المانحين، فضلا عن أسراب الجراد التي تتكاثر في كينيا المجاورة والتي يُتوقع أن تهاجر إلى الشمال إلى السودان وإثيوبيا في غضون أسابيع. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي يُعقد عن بعد في برلين اليوم الخميس ويستمر يوما واحدا حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ تطبيق خطة لصرف مدفوعات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وهو برنامج تأمل الحكومة أن يخفف معاناة السودانيين الفقراء فيما تخفض الإنفاق على الدعم. وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة للمؤتمر لتحديد سبيل لعودة السودان للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود في نهاية المطاف لتخفيف أعباء الدين.

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