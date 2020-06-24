العراق يؤكد أهمية تعزيز الروابط مع الأردن

بغداد ـ د.ب.أ: أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية مع الأردن.

وأعرب صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنبًا إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي. بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه. وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة.

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