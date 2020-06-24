شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 846 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 3 وفيات و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس الى 337 حالة والإصابات إلى 41879 حالة.



كما أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم أن 505 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 32809.

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