- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المسماري: الجيش الوطني جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش على استعداد تام للتعامل مع اي حالة طارئة في اي وقت.
وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، إلي ترحيب الجيش الليبي بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن عدم سماحة ببناء قواعد عسكرية أجنبية داخل تونس للتدخل في ليبيا.
وفي السياق ذاتة أكد اللواء أحمد المسماري أن الوجود التركي في ليبيا يهدد أمن المنطقة بأسرها ولا يقتصر علي ليبيا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المسماري: الجيش الوطني جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.