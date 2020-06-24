شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المسماري: الجيش الوطني جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

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أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش على استعداد تام للتعامل مع اي حالة طارئة في اي وقت.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، إلي ترحيب الجيش الليبي بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن عدم سماحة ببناء قواعد عسكرية أجنبية داخل تونس للتدخل في ليبيا.

وفي السياق ذاتة أكد اللواء أحمد المسماري أن الوجود التركي في ليبيا يهدد أمن المنطقة بأسرها ولا يقتصر علي ليبيا فقط.