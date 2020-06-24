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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجل ترامب يستفز المتظاهرين بهذة التغريدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
طالب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، بوضع تماثيل لوالده بدلا من تلك التي يتم إزالتها في جميع أنحاء البلاد على يد المتظاهرين.
غرد نجل ترامب "هل تريدون الحفاظ على آثارنا؟ دعونا نتحرك لاستبدال تمثال جديد وأكثر قوة للرئيس دونالد ترامب بأي تمثال يطاله المتظاهرون خلال أعمال الشغب".
أتت تغريدة ترامب جونيور عقب ساعات من إعلان الرئيس أن أي متظاهر يقوم بتخريب أو تحطيم تمثال يمكن أن يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات.
وقال الرئيس الأمريكي إنه فوض الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ملكية اتحادية أخرى في الولايات المتحدة وتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات، وفقا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.
وشهدت العاصمة واشنطن القبض على عدد من المتظاهرين حاولوا سحب تمثال برونزي للرئيس السابق أندرو جاكسون.
ويقوم المنظاهرون بإزالة التماثيل والأعلام والرموز الكونفدرالية أو العنصرية والشخصيات التاريخية في جميع أنحاء أمريكا وسط احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.
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