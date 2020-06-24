القاهرة وواشنطن تستعرضان جهود وقف التدخل الخارجي بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، جهود مواجهة الإرهاب وووقف التدخلات الخارجية في ليبيا والمنطقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بومبيو، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كل الأصعدة.

وأضاف أن "شكري"، و"بومبيو" تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن،

واستعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.

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كما تطرق شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واتفقا الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت واشنطن أكدت، في وقت سابق، ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضافت أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية".

‏وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".