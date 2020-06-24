شكرا لقرائتكم المسماري: أردوغان يعمل لصالح أجهزة استخبارات تابعة لدول أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، أردوغان بالعمل لصالح أجهزة استخبارات تابعة لدول أخرى.

وأضاف المسماري أن أرودغان يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.



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