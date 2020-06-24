’’حقوق مصر المائية.. وطرد المرتزقة‘‘.. توجيهات عاجلة من السيسي لـ’’المجموعة الأمنية‘‘ في قضيتي سد النهضة والصراع الليبي

كتب: ضياء السقا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

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تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من ليبيا

على جانب آخر؛ اطلع الرئيس أيضاً على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكداً في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى المجموعة الأمنية المتمثلة في كل من وزيري الداخلية، والدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المخابرات العامة.