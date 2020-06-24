الوحدات الصناعية تفجر الوضع الوبائي في المغرب.. أغلب إصابات كورونا في 24 ساعة تم رصدها في بؤر المهنية

عرفت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في المغربي، ارتفاعا جديدا، بعد تفجر الوضع الوبائي داخل الأوساط المهنية بعدد من مدن المملكة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل 563 إصابة جديدة في 24 ساعة الأخيرة.

وكشف هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، اليوم الأربعاء، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، إذ تم تسجيل أعلى حصيلة بجهة العيون الساقية الحمراء بـ168 إصابة، 141 في مدينة العيون داخل وسط مهني، و27 إصابة مؤكدة في مدينة طرفاية.

وكشفت المسؤولة في الوزارة أن 145 إصابة مؤكدة تم تسجيلها بجهة طنجة تطوان الحسمية، 93 بفحص أنجرة في وسط مهني، و18 حالة بمدينة طنجة، و21 حالة بمدينة العرائش، و12 بمدينة تطوان وحالة واحدة بمدينة المضيق.

ولازالت بؤرة “لالة ميمونة” تسجل إصابات جديدة وسط العاملين والعاملات في مصانع تعليب الفواكه الحمراء، إذ تم تسجيل 112 إصابة مؤكدة بكورونا بجهة الرباط سلا القنيطرة، كلها رُصدت في في إقليم القنيطرة بالوسط مهني المذكور.

وسجلت جهة الدار البيضاء السطات، 99 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد 19، 47 منها في وسط مهني بمدينة الجديدة، و29 بحي سيدي البرنوصي، و13 في المحمدية داخل وسط مهني، و10 حالات مؤكدة بمدينة الدار البيضاء.

وعرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 20 حالة جديدة، 4 حالات بمدينة بآسفي، وحالة 1 بإقليم الحوز، و15 حالة بمدينة مراكش، كما أن جهة فاس مكناس سجلن 14 حالة جديدة كلها بمدينة فاس اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين.

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أما جهة بني ملال الخنفيرة، وحسب الأرقام الرسمية، فقد تم تسجيل 4 حالات مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة كلها بمدينة الفقيه بنصالح، كما أن جهة كلميم واد نون عرفت تسجيل حالة جديدة بإقليم سيدي إفني.

وبخصوص مجموع الحالات النشيطة فقد تم تسجيل 2223 لازالت قيد العلاج،17 منها في وضعية صعبة، تتوزع بين جهة مراكش آسفي 10 حالات، و4 بجهة طنجة، و3 بجهة الدار البيضاء السطا.