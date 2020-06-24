خضع النجم الأرجنتيني لفريق مانشيستر سيتي، سيرجيو أغويرو، لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، بمدينة برشلونة الإسبانية.
وقال أغويرو، نقلا عن صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، “الأمور مرت على ما يرام، وقريبا سأستعيد عافيتي، اشكر الدكتور كوغات وطاقمه الطبي، وكل من ساندني”.
وتعرض أغويرو للإصابة أمام بورني، وأوضح فريقه السيتي أنه سيسافر إلى برشلونة لتلقي العلاجات الضرورية على يد الطبيب رامون كوغات.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية جراحية للأرجنتيني أغويرو في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.