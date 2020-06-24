عملية جراحية للأرجنتيني أغويرو في برشلونة

خضع النجم الأرجنتيني لفريق مانشيستر سيتي، سيرجيو أغويرو، لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقال أغويرو، نقلا عن صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، “الأمور مرت على ما يرام، وقريبا سأستعيد عافيتي، اشكر الدكتور كوغات وطاقمه الطبي، وكل من ساندني”.

وتعرض أغويرو للإصابة أمام بورني، وأوضح فريقه السيتي أنه سيسافر إلى برشلونة لتلقي العلاجات الضرورية على يد الطبيب رامون كوغات.