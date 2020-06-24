تفجر جديد لإصابات كورونا في 24 ساعة الأخيرة في المغرب.. 563 إصابة و62 حالة شفاء ووفاتين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 563 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 10907 حالة، مع استبعاد 580858 حالة تأكد عدم إصابتها بعد إجراء التحليل المخبري.

وكشفت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8468 بنسبة 77.6 في المائة.

وأكدت المتحدثة تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 216 حالة في الإجمالي، بنسبة إماتة حددت في 2 في المائة.