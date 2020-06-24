الفرقة الوطنية تستدعي الصحافي عمر الراضي

تلقى الصحافي عمر الراضي، اليوم الأربعاء، استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية.

وقالت مصادر مقربة من الصحافي إن استدعاء وجه إلى عمر الراضي، اليوم، للمثول، غدا الخميس، أمام الفرقة الوطنية.

استدعاء الراضي، اليوم، يأتي بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، يتحدث عن اشتباه في تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.

الصحافي عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.