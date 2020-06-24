17 إصابة بكورونا في الخليل وخِطط مُرتقبة للسيطرة على الفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظتا الخليل وطولكرم، 17 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 159 إصابة في الضفة الغربية المُحتلّة، وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه سيتم وضع خطط إضافية للسيطرة على انتشار الوباء في محافظة الخليل التي باتت الأكثر تضررا مقارنة مع باقي المحافظات.

وذكرت الكيلة أن 16 إصابة جديدة بالفيروس قد سُجّلت في محافظة الخليل، وواحدة في طولكرم، مُشيرة إلى أن مجمل الإصابات بلغ 1534، فيما بلغت حالات التعافي 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 913 حالة، في كل من الضفة والقدس المحتلّتين، وقطاع غزة المُحاصَر.

وأكدت الكيلة، أنه سيتم وضع خطط إضافية للسيطرة على انتشار الفيروس في الخليل، "حيث تم تزويد المحافظة بجهاز فحص يعمل بقدرة أكثر من 1000 مسحة وبوقت أقل من أربع ساعات، بالإضافة إلى مساعدات طبية عاجلة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحافي عقد بمحافظة الخليل، اليوم، إنه سيتم كذلك توفير 4 مركبات إسعاف للمحافظة، مشيرة إلى أن التجمعات الكبيرة للمواطنين في المناسبات، كانت سببا أساسيا وراء انتشار الفيروس.

وافتتحت الكيلة مستشفى دورا الحكومي، ليبدأ العمل كمركز لعلاج المصابين بالفيروس.

"إجراءات مشددة" مُحتملة في بيت لحم

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على صلة، قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: "إننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة، في حال ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا"، بحسب "وفا".

وأضاف حميد أن الأوضاع في المحافظة تنذر بالخطر، في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، كما حدث في مخيم العزة شمالا، مضيفا أن ما يجري الآن يستدعي أن نكون على حذر واستعدادا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى انه يتم التركيز حاليا على إغلاق المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتي تظهر فيها حالات مصابة.

وأوضح أن هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الاحتياطات والإجراءات خاصة فيما يتعلق بعمل الفحوصات وانتظار العينات الجديدة التي يجري فحصها، لافتا إلى أن إغلاق مخيمي العزة والدهيشة، وقرية دار صلاح ومنطقة جبل الموالح التي تم فيها حجر 25 عائلة مخالطة وبعض العائلات في بلدة جناته والدوحة، جاء بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وجدد حميد التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف المناسبات والأفراح والتجمعات، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشرطة بمتابعة الأمر وملاحقة المخالفين.