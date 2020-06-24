القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات، يوم أمس، واستشهاد الشاب إياد الحلاق، المريض بالتوحد، والذي قضى برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، في إعدام ميداني لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسًا، اتضح لاحقا أنه غير موجود.
وذكرت دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة، في بيان، أنها تطالب بتحقيق دولي في "جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمدا وخارج إطار القانون ضد الفلسطينيين العزل"، مُشيرة إلى استشهاد عريقات والحلاق.
وقالت إن "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأرضهم، هو نتيجة لحالة الإفلات من العقاب التي تستغلها إسرائيل"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واستشهد عريقات إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعاف له.
وفي 25 أيار/ مايو الماضي، استشهد الحلاق، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي في استشهاد عريقات والحلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.