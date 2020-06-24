منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي في استشهاد عريقات والحلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات، يوم أمس، واستشهاد الشاب إياد الحلاق، المريض بالتوحد، والذي قضى برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، في إعدام ميداني لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسًا، اتضح لاحقا أنه غير موجود.

وذكرت دائرة شؤون المفاوضات بالمنظمة، في بيان، أنها تطالب بتحقيق دولي في "جرائم القتل التي تنفذها إسرائيل عمدا وخارج إطار القانون ضد الفلسطينيين العزل"، مُشيرة إلى استشهاد عريقات والحلاق.

وقالت إن "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأرضهم، هو نتيجة لحالة الإفلات من العقاب التي تستغلها إسرائيل"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد عريقات إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتركه ينزف حتى الاستشهاد، ومنع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم الإسعاف له.

وفي 25 أيار/ مايو الماضي، استشهد الحلاق، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.