الصحة العالمية" تؤيد قرارا سعوديا

الأربعاء 24 يونيو 2020

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، الأربعاء، دعمه قرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.



وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الثلاثاء، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

ويأتي هذا الإجراء حرصًا على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وعقدت كل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة في السعودية، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء حول المستجدات وشروط فريضة الحج للعام الجاري.

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ولاقى قرار المملكة ترحيباً وتأييدا من جميع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة العلماء المسلمين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1387 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 3123 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 167267 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2912 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 112797.

وتوفي 480 ألفاً و598 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.