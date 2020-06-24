شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على قادة ناقلات نفط إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة إيرانيين يعملون كقائدي ناقلات نفط إيرانية لقيامهم بتسليم ما يقرب من 1.5 مليون برميل من البنزين الإيراني والمكونات ذات الصلة إلى فنزويلا. جاء ذلك في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، قالت فيه: إن دعم إيران المستمر لفنزويلا هو مثال آخر على إهدار إيران موارد شعبها على المغامرات الأجنبية الخاطئة التي تطيل المعاناة في الخارج.

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