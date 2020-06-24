جونسون: يمكننا تخفيف الإغلاق بأمان في إنجلترا

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء 23 يونيو تغييرات إضافية على إجراءات الإغلاق في إنجلترا "ليتمكن الناس من رؤية المزيد من أصدقائهم وعائلاتهم ومساعدة الشركات على الوقوف على أقدامهم وإعادة الأشخاص إلى وظائفهم".

وأكد جونسون: "بفضل تقدمنا، يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونخفف من تأمين الإغلاق". "سيبقى الحذر مراقبنا."

وكان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحانات والمطاعم ومحلات تصفيف الشعر سيتمكنون من إعادة فتح أبوابهم، شريطة أن يلتزموا بإرشادات السلامة من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ نفس التاريخ، حدد جونسون أن الحد الأقصى للتجمع هو عائلتين، ستستطيعان التجمع في أي مكان مع تدابير التباعد الاجتماعي، وأنه أصبح بإمكان المواطنين الاستمتاع بإقامة في إنجلترا مع إعادة فتح البلاد.

وعن قطاع الفنون والثقافة، أكد أنه سيتم أيضًا إعادة فتح بعض المرافق الترفيهية والمعالم السياحية، إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان، وهذا يشمل الصالات الرياضية والملاعب في الهواء الطلق ودور السينما والمتاحف والمعارض والمتنزهات والممرات بالإضافة إلى المكتبات والنوادي الاجتماعية ودور العبادة والمراكز المجتمعية.

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وأوضح رئيس الوزراء أنه في حالة عدم التمكن من الابتعاد عن مترين ، فسيسمح للناس بالحفاظ على مسافة اجتماعية "متر واحد زائد". وهذا يعني البقاء على مسافة متر واحد، بالإضافة إلى شروط الحماية التي تقلل من خطر انتقال العدوى.

وقال جونسون: "عندما نبدأ في إعادة فتح الاقتصاد، من المهم ألا نزيد من خطر انتقال العدوى، وهذا هو السبب في أن أماكن "التقارب" مثل الملاهي الليلية، ومناطق اللعب اللينة، وصالات الرياضة الداخلية، وحمامات السباحة، والحدائق المائية، وملاعب البولينج والمنتجعات الصحية بحاجة إلى البقاء مغلقة الآن".

هذا وتواصل الحكومة العمل مع هذه القطاعات لتأسيس فرق عمل لمساعدتها على أن تصبح آمنة في مواجهة الفيروس، ما سيسمح بإعادة فتحها في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا في وقت يستمر فيه معدل الإصابة في الانخفاض، وقد طالب رئيس الوزراء بوضوع بالاستمرار في اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعية بهدف إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة. ومن المقرر أن تُبقي الحكومة جميع التدابير قيد المراجعة المستمرة استعداداً لعكس التدابير ، إذا بدأ الفيروس في الخروج عن السيطرة.